Brasileiro Luis Henrique contratado pelo Marselha de André Villas-Boas

Luís Henrique, de 18 anos, chega ao Marselha num negócio que envolve o Botafogo e o seu clube de formação, o Três Passos Atlético Clube, por valores a rondar os 12 milhões de euros.



A duração do contrato de Luís Henrique, que é o quarto reforço do plantel orientado por André Villas-Boas, não foi especificada pelo clube, mas de acordo com o L’Equipe é de cinco temporadas.



O médio Pape Gueye (Le Havre) e os defesas Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, empréstimo) e Yuto Nagatomo (Galatasaray) constituem as restantes contratações dos vice-campeões franceses.



Sobre Luís Henrique, o treinador André Villas-Boas considerou-o um “puro talento” que pretende lapidar, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado com o Metz, para a quinta jornada da liga gaulesa.



O Marselha segue na sétima posição da tabela classificativa, com sete pontos, a três dos líderes Saint-Étienne e Rennes, ambos com 10.