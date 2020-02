Bravos do Maquis vencem e reforçam terceira posição no `Girabola`

Germano foi o autor do golo dos ‘maquizardes’ do leste de Angola, que determinou o resultado do encontro.



Na província do Huambo, sul de Angola, o Recreativo da Caála travou a marcha vitoriosa do Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, ao vencer por 1-0, com golo de Macussa.



Com este resultado o Recreativo da Caála ascendeu à nona posição, com 21 pontos.



David Dias, treinador da Caála, felicitou a equipa pela vitória e garantiu "mais trabalho", enquanto Ivo Campos, que vinha de três vitórias consecutivas, admitiu que a sua equipa "poderia ter feito mais", aplaudindo, no entanto, o adversário pelo triunfo.



Também hoje, a Académica do Lobito venceu o Progresso do Sambizanga por 1-0 e subiu à quarta posição, enquanto, em Benguela, o Williet recebeu e venceu o Sporting de Cabinda por 2-1.



O 1º de Agosto, tetracampeão em título, lidera o campeonato com 41 pontos.



Na liderança dos melhores marcadores do ‘Girabola’ estão os avançados Tony, do Petro de Luanda, e Mabululu, do 1º de Agosto, ambos com 11 golos apontados, seguidos de Jó Paciência, do Sporting de Cabinda, com oito.