”, assinalou o clube.Brendan Rodgers regressa ao Celtic, que orientou em 2016/17, 2017/18 e 2018/19, depois de quase quatro épocas e meia no Leicester, onde chegou em fevereiro de 2019, proveniente do clube escocês.Pelo Leicester, Rodgers conquistou uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça, mas viu o clube cair nove temporadas depois para o "Championship", o equivalente à segunda divisão de futebol, após terminar a liga inglesa em 18.º lugar.”, comentou o treinador.No Celtic, Rodgers vai trabalhar com o internacional sub-21 João Filipe "Jota", segundo melhor marcador da equipa no campeonato (11 golos), atrás do goleador japonês Kyogo Furuhashi (27).