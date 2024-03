Brest reforça segundo lugar em França

O único golo da equipa sensação do campeonato surgiu aos 34 minutos, apontado por Pierre Lees-Melou, a passe do luso-francês Mathias Pereira Lage.



Com o terceiro triunfo consecutivo, o Brest soma agora 46 pontos, menos nove do que o Paris Saint-Germain, enquanto o terceiro lugar do pódio atual é ocupado pelo Mónaco, com 42.



O Toulouse, que o Benfica afastou no acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, venceu o Nice por 2-1, agravando a fase má da equipa do sul de França, que já esteve na luta pelo título e que assim caiu para o quinto lugar, com 50 pontos, menos um do que o Lille, que, no sábado, ganhou por 1-0 no reduto do Reims.



Nos últimos cinco jogos, o Nice conquistou apenas dois pontos, sendo que agora está a exatamente 15 do PSG.



Já o Toulouse continua a recuperar e, com o terceiro triunfo consecutivo, ascendeu a 10.º, já seis pontos acima da 'linha de água'.



Depois de quatro derrotas consecutivas, que se seguiram a dois empates, o Estrasburgo voltou a pontuar, impondo igualdade 2-2 no recinto do igualmente aflito Montpellier, que, com 23 pontos, a três do seu adversário, ainda pode cair hoje para a zona de descida, em caso de triunfo do Lorient em Rennes.



Depois de um empate e nove derrotas nos derradeiros 10 jogos, o Metz surpreendeu na visita ao Nantes, com o 2-0 a garantir-lhe o 20.º ponto, ainda assim continuando em penúltimo, contra os 25 do seu opositor, agora 13.º.



Ainda hoje, o Rennes recebe o Laurient, enquanto o Lyon, do internacional português Anthony Lopes, joga em casa ante o Lens.