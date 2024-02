Brest vence Marselha e sobe a segundo em França

Um golo de Lees-Melou aos 89 minutos, a castigar um erro defensivo e consequente passividade no lance da defesa marselhesa, bastou para o conjunto caseiro ascender à vice-liderança do campeonato.



Num jogo de "sentido único", em que a formação orientada por Gennaro Gattuso demonstrou o desnorte que arrastou o clube ao nono lugar, com 30 pontos, e ao sexto jogo seguido sem vencer na Ligue 1, quem aproveitou foi o surpreendente Brest.



A equipa orientada por Eric Roy, que apostou no português Pereira Lage no "onze" titular, reagiu à expulsão de Mounié, aos 60 minutos, e conseguiu o golo que a deixa em segundo, com 40 pontos, embora a longos 13 pontos do líder Paris Saint-Germain.



A derrota do Nice, terceiro com 39 pontos, e do Mónaco, quinto com 38, abriu a porta à "escalada" do Brest.