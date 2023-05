Brighton empata com campeão City e garante Liga Europa

O resultado, neste jogo adiado da 32.ª jornada, agrada aos dois, já que os "seagulls" não serão apanhados pelo sétimo, o Aston Villa, que está a quatro pontos, enquanto os "sky blues" realizaram mais um teste para a final da Taça, no dérbi contra o United, dia 3 de junho.Desde fevereiro que os pupilos de Pep Guardiola não perdem, num percurso que teve momentos melhores e outros menos bons, como foi o caso esta quarta-feira, ante o muito moralizado Brighton, de Roberto de Zerbi.A brilhante época do Brighton fica assim selada com a primeira qualificação europeia do emblema do sul de Inglaterra.Um "golaço" do paraguaio Julio Enciso, aos 38 minutos, com remate colocado a 35 metros, foi o momento mais alto do Brighton, em jogo decididamente com pouca tensão competitiva.O City liderava, então, com o golo apontado por Phil Foden, aos 25, a passe de Halland, sem ter mostrado futebol que justificasse a vantagem.A equipa de arbitragem anulou dois golos ao Brighton - Mitoma ajeitou com a mão e Welbeck foi apanhado em fora de jogo milimétrico.Também o City não viu validado um golo de Haaland, a dez minutos do fim, por falta sobre Colwill.O jogo, sem grande pressão acabou por ter, ainda assim, a amostragem de quatro cartões amarelos, um dos quais a Bernardo Silva, aos 41 minutos.O português, decisivo na eliminação do Real Madrid, na "Champions", acabou substituído aos 85 minutos, por Kalvin Philips.Com 87 pontos, o Manchester City é virtual tricampeão, à frente dos 81 do Arsenal e um só jogo por jogar.O Brighton acaba sexto, com 61 pontos: está a cinco do Liverpool, que o deverá acompanhar na Liga Europa, e quatro à frente do Aston Villa, que ainda luta por segurar a presença na Liga Conferência Europa.