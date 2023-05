Brighton entra na luta pelos lugares europeus

A ponta final do Brighton foi avassaladora e acabou por justificar os três pontos, face à pressão a que sujeitou o Manchester United no último quarto hora, numa fase em que os "red devils" já só tinham em mente manter o 0-0 que servia os seus interesses.



O lance que decidiu o desfecho da partida surgiu aos 90+4, quando, na sequência de um pontapé de canto, Luke Shaw, lateral esquerdo que tem jogado a central por causa das lesões de Maguire, Raphaël Varane e Lisandro Martínez, meteu a mão à bola, a desviar a sua trajetória no meio de um amontoado de jogadores, e a fazer um penálti que o árbitro só assinalou depois de chamado à atenção pelo videoárbitro e de ter revisto o lance no monitor.



Encarregado do penálti, aos 90+9 minutos, o médio argentino Alexis Mc Allister, campeão do mundo, não vacilou e rematou em força ao canto superior esquerdo da baliza de De Gea, sem hipóteses de defesa.



Os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares no United, com o último a jogar no lado esquerdo da defesa, visto que Aaron Wan Bissaka foi aposta de Erik ten Haag para o lado direito.



Com este triunfo, o Brighton subiu ao sexto lugar, com 55 pontos, relegando o Tottenham para sétimo, sendo que tem menos dois jogos do que alguns dos seus adversários no topo da tabela classificativa.



O Manchester City lidera a Premier League, com 79 pontos (33 jogos), seguido do Arsenal, com 78 (34), do Newcastle, com 65 (33), do Manchester United, com 63 (33), e do Liverpool, em quinto lugar, com 59 (34).