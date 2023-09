Brighton vence Newcastle com `hat-trick` de Evan Ferguson, avançado de 18 anos

O avançado assinou os três golos que permitiram ao Brighton selar a vitória sobre um dos candidatos ao título, o Newcastle, quarto classificado da época passada, aos 27, 65 e 70 minutos.



Os ‘magpies’ atenuaram apenas o peso da derrota com um golo do veterano avançado Callum Wilson, já em período de compensações, aos 90+2 minutos.



Ferguson só é superado na lista de melhores marcadores da Premier League pelo avançado do Manchester City, Erling Haaland, que soma seis golos, mais dois do que o jovem do Brighton, com quatro, os mesmos do camaronês Bryan Mbeumo (Brentford).



Com esta vitória, o Brighton subiu ao quarto lugar, com nove pontos, mas a Premier League é liderada pelo campeão em título Manchester City, que chegou hoje aos 12 pontos, após golear por 5-1 o Fulham, treinado pelo português Marco Silva.



Atrás dos ‘citizens’ surgem Tottenham e West Ham, ambos com 10 pontos, à frente do Liverpool e do Arsenal, que têm sete e um jogo a menos.



A equipa da ‘cidade dos Beatles’ recebe o Aston Villa, no domingo, enquanto o Arsenal defronta o Manchester United em Londres e poderão, em caso de vitória, igualar pontualmente o Tottenham e o West Ham, atuais segundo e terceiro classificados.