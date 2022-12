Brugge oficializa saída do treinador Carl Hoefkens

O clube belga refere que “apesar de uma ótima campanha na Liga dos Campeões, o desempenho e o nível de jogo no campeonato (quarto classificado a 12 pontos do líder Genk) ficaram abaixo do esperado”.



“A pausa para o campeonato do mundo não trouxe melhorias. Na quarta-feira passada, o Club foi eliminado da Taça da Bélgica e na segunda-feira não conseguiu segurar a vantagem de 1-0 sobre o OH Leuven (1-1)”, refere ainda a nota.



O diretor executivo do Club Brugge, Vincent Mannaert, destaca o “contributo e o compromisso” de Carl Hoefkens para com o clube e refere que “a bem-sucedida campanha na Liga dos Campeões também não pode ser subestimada”.



“As nossas escolhas no verão passado não renderam o nível de jogo desejado, bem como os resultados na liga e na Taça da Bélgica. Agora estamos a trabalhar na melhor sucessão possível para o clube”, adianta Vincent Mannaert.



Carl Hoefkens, de 43 anos, foi nomeado treinador principal do Club Brugge em maio, após ter sido treinador adjunto nos sub-18 e sub-21 e de ter integrado a equipa técnica principal do clube belga nas três temporadas anteriores.



O Club Brugge recebe o Benfica a 15 de fevereiro de 2023, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e retribui a visita dos encarnados a 7 de março, na segunda mão, na Luz.