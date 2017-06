Bruma deixa Galatasaray e assina pelos alemães do Leipzig por cinco temporadas

Lusa 14 Jun, 2017, 18:09 | Futebol Internacional

O extremo de 22 anos, que alinhava no Galatasaray, ao qual chegou proveniente do Sporting, na época 2012/13, terá sua primeira experiência no futebol alemão, depois já ter alinhado na Real Sociedad e no Gaziantepspor.



Bruma está integrado nos trabalhos da seleção portuguesa de sub-21, que prepara na Polónia a participação no Campeonato da Europa da categoria, e escusou-se comentar a transferência assegurando estar "apenas focado nos trabalhos da seleção nacional".



O jogador acabou hoje por treinar à parte dos restantes companheiros da seleção sub-21, devido a mialgia numa coxa, que só o permitiu fazer corrida no relvado, numa mazela que esta quinta-feira já deve estar debelada.



Bruma, que esta época teve o seu melhor desempenho no futebol turco, com 11 golos em 37 jogos, terá, na próxima época, oportunidade de jogar na Liga dos Campeões com o Leipzig, que foi a equipa sensação da Bundesliga.