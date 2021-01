Bruma e Rúben Semedo marcam na goleada do Olympiacos

O defesa central Rúben Semedo, que viu um cartão amarelo aos 21 minutos, fez aos 35 o primeiro golo da partida, assistido pelo internacional francês Mathieu Valbuena, que voltou a destacar-se cinco minutos depois ao fazer o passe para o 2-0, apontado pelo médio Mady Camara (Guiné).



Konstantinos Fortounis fez o terceiro do jogo a contar para a 15.ª jornada da Superliga grega aos 81, e o extremo Bruma fechou o marcador aos 86, após assistência de Mady Camara.



Os médios portugueses Pêpê e Tiago Silva foram suplentes não utilizados.



A turma orientada por Pedro Martins segue na liderança do campeonato com 38 pontos em 14 jogos disputados, com vantagem de nove pontos sobre o segundo classificado, o Aris, que tem menos um jogo, enquanto o Asteras Tripolis é o sétimo com 18 pontos em 15 encontros.