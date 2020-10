Bruma emprestado pelo PSV ao Olympiacos

O extremo português, de 25 anos, vai mudar-se assim para o clube grego, que fica com opção de compra, com o diretor técnico do PSV, John de Jong, a assumir que Bruma quer jogar com regularidade para ter possibilidades de ir ao Europeu.



No Olympiacos, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, Bruma vai encontrar os compatriotas José Sá, Ruben Semedo, Cafú, Pêpê e Tiago Silva.



Formado no Sporting, Bruma mudou-se para o Galatasaray em 2013/14, passando por Real Sociedad (empréstimo), Leipzig e PSV.