Bruma marca na goleada por 4-1 do Leipzig frente ao Friburgo

Lusa 27 Ago, 2017, 17:10 / atualizado em 27 Ago, 2017, 17:10 | Futebol Internacional

A equipa da casa chegou ao intervalo a perder por 1-0, depois de Florian Niederlechner ter colocado os visitantes em vantagem, aos 23 minutos.



O Leipzig, que a 17 de outubro visita o FC Porto, em jogo da terceira jornada do grupo G, e recebe os 'dragões' a 06 de dezembro, repôs a igualdade aos 48 minutos, com um golo de Timo Werner, que 'bisou', aos 71.



Antes de Werner ter apontado o terceiro golo do Leipzig -- que na primeira jornada perdeu por 2-0 na casa do Schalke 04 -- já Willi Orban tinha dado a volta ao resultado com um tento aos 59 minutos.



O último golo do Leipzig foi apontado aos 80 minutos pelo avançado português Bruma, que tinha entrado no jogo apenas dois minutos antes para o lugar de Marcel Halstenberg.



O Leipzig subiu ao sétimo lugar da liga, com três pontos, enquanto o Friburgo, que jogo reduzido a 10 desde os 81 minutos, por expulso da Nicolas Hofler, ocupa o 15.º posto, com um ponto.



A segunda jornada da liga alemã, competição que é liderada por um trio formado por Borussia Dortmund, Bayern Munique e Hamburgo, fica concluída hoje com o jogo entre o Hannover e o Schalke 04.