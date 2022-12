Bruno Fernandes assiste Rashford na vitória do Manchester United sobre `Wolves`

No estádio Molineux, o único golo do jogo foi apontado aos 76 minutos, com Rashford (lançado ao intervalo) a passar de vilão a herói, já que, antes do jogo, o treinador dos 'red devils', Erik ten Hag, tinha dito que o internacional inglês (que ainda viu um golo invalidado aos 84) não ia ser aposta a titular devido a uma "questão disciplinar interna", sem avançar mais detalhes.



Após o jogo, Rashford explicou, em declarações à BT Sport, o porquê do ‘castigo’: “São as regras da equipa e penso que é um erro que pode acontecer. Obviamente, estou desapontado por não ter jogado [de início], mas entendo a decisão. […] Atrasei-me um pouco para uma reunião, adormeci”.



Com a vitória, o Manchester United, com Fernandes mas sem Diogo Dalot, ultrapassou o Tottenham e subiu ao quarto posto da Premier League, com 32 pontos, enquanto o 'batalhão' luso dos 'lobos', agora comandados por Julen Lopetegui, está no penúltimo lugar (19.º com 13 pontos).



José Sá, João Moutinho, Matheus Nunes, Rúben Neves, Daniel Podence e Nélson Semedo foram todos titulares na turma anfitriã, Toti foi lançado na partida aos 73 e Gonçalo Guedes não saltou do banco. Já Chiquinho e Pedro Neto ficaram de fora por lesão.