Bruno Fernandes com assistência para golo na vitória do United sobre o Chelsea

A equipa do United abriu o marcador à beira do intervalo, pelo avançado francês Anthony Martial, de cabeça, a desviar a bola do alcance do guarda-redes Willy Caballero, na sequência de um cruzamento de Wan-Bissaka, do flanco direito.



O segundo golo surgiu aos 66 minutos, após um pontapé de canto cobrado pelo médio português Bruno Fernandes, transferido na última janela de mercado do Sporting, teleguiado para a cabeça do capitão Harry Maguire.



De realçar que Bruno Fernandes, além da participação direta no segundo golo, teve uma bola com estrondo no poste na execução de um livre a 25 metros da baliza, descaído sobre o lado direito do ataque dos "red devils".



O médio luso foi substituído aos 90+2 pelo seu compatriota Diogo Dalot.



Com este triunfo, o Manchester United, subiu ao sétimo lugar com 38 pontos, enquanto o Chelsea, que não vence há quatro jornadas consecutivas (dois empates e duas derrotas) manteve o quarto lugar, o último do topo da classificação a dar acesso à Liga dos Campeões, com 41 pontos, mas vê-se cada vez mais ameaçado pelos seus perseguidores, o primeiro dos quais o Tottenham, de José Mourinho, que soma 40 pontos.



Na perseguição ao ambicionado quarto lugar estão ainda o Sheffield United, com 39 pontos, o Manchester United, com 38, o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, com 36, os mesmos do Everton, que é nono classificado.



A "Premier League" é liderada pelo Liverpool, com 76 pontos, seguido do Manchester City, com 51, e do Leicester, com 50.