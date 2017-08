Bruno Fernandes convocado para a Seleção Nacional

RTP 28 Ago, 2017, 20:51 | Futebol Internacional

Depois de um início de época fulgurante como reforço do Sporting, a boa forma de Bruno Fernandes levou Fernando Santos a chamar o médio à equipa principal de Portugal. O reforço dos Leões vai substituir Pizzi, médio do Benfica, que está a contas com uma lesão.



Escolha regular na equipa de sub-21, Bruno Fernandes capitaneou a equipa treinada por Rui Jorge nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e no Europeu de sub-21, que decorreu este ano na República Checa.



Bruno Fernandes chegou esta época ao Sporting, para reforçar o meio-campo leonino. O jogador custou aos cofres do clube de Alvalade nove milhões de euros, regressando a Portugal, depois de uma jornada de quatro anos a jogar em Itália, onde representou Novara, Udinese e Sampdoria.



O médio de 22 anos tem estado em grande forma na equipa de Jorge Jesus somando três golos e duas assistências em seis partidas.