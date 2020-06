Bruno Fernandes é o médio mais caro da Europa em lista liderada pelo francês Mbappé

A conclusão é de um estudo do Observatório do Futebol que coloca Bruno Fernandes (104,9 milhões) como o médio mais valioso, ocupando o 17.º lugar geral europeu, ainda assim atrás de Bernardo Silva (Manchester City), que é 12.º (115 ME) e de João Félix (Atlético de Madrid), 14.º (107,9 ME).



Já Cristiano Ronaldo é o 70.º futebolista mais caro. Ronaldo, o mais velho do Top 100, com 35 anos e contrato até 2022, apresenta um valor de 62,8 milhões de euros, atrás de Messi (100,1 milhões), que é 21.º aos 32 anos, no último ano de ligação ao FC Barcelona.



Juntos, a dupla que tem dominado as paixões do futebol mundial, fica quase a 100 milhões do francês Kylian Mbappé, que aos 21 anos valerá 259,2 milhões de euros e tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2023 – o seu colega Neymar vale 82,7 milhões.



No Top 3, Mbappé é seguido por dois britânicos, Sterling do Manchester City, com 194,7 milhões de euros, e Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, com 179,1.



Cristiano Ronaldo é o quinto avançado mais valioso do campeonato italiano, atrás de Lautaro Martinez (98,9) e Lukaku (90,3), do Inter, de Zaniolo da Roma (70,1) e do seu companheiro de equipa Paulo Dybala (70,1), sendo o português o 10.º no ‘ranking’ geral no país.



Numa análise às posições no terreno, destacam-se o guarda-redes brasileiro ex-Benfica Ederson do Manchester City (86,8 milhões), o defesa central da Juventus Matthijs de Ligt (104.7) e a lateral o jovem Trent Alexander-Arnold (171,1) do Liverpool.



Do Barcelona, Frenkie de Jong (102,1) sobressai nos médios defensivos, enquanto Bruno Fernandes lidera a geral desta posição, sendo Mbappé o rei geral e dos avançados.



Bruno Fernandes foi vendido pelo Sporting aos ‘red devils’ por 55 milhões de euros, mais 25 milhões variáveis, além de 10% de uma futura mais-valia.



Bernardo Silva é o 10.º avançado mais cotado nas principais ligas e o oitavo atleta mais valioso de toda a Premier League, ranking no qual Fernandes é 10.º.



João Félix, que engordou os cofres do Benfica em 120 milhões de euros, é o segundo mais valioso de toda a Espanha, com 107,9, atrás do francês Griezmann que o Barcelona poderá vender por 136,4.



Mais atrás, Gonçalo Guedes, do Valência, é o 17.º da lista de avançados, com 40,2 ME, enquanto Nélson Semedo, do Barcelona, é o 13.º entre os defesas, com 13,1.



Em Inglaterra, e na mesma posição recuada, João Cancelo e Ricardo Pereira, respetivamente do Manchester City e Leicester, são 15.º e 16.º no seu setor, com 35,7 e 34,9.



Na Alemanha, Raphael Guerreiro é o sexto defesa com maior potencial, com 47,5 milhões, e o 17.º mais caro de toda a competição.



Anthony Lopes o terceiro guarda-redes mais cotado em França com 14,8, enquanto Renato Sanches é o 18.º médio com 15,2 milhões.



Ao todo, 22 futebolistas valem mais de 100 milhões de euros.