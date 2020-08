Bruno Fernandes eleito jogador do mês de julho em Inglaterra

Fernandes, que chegou aos ‘red devils’ em janeiro, na reabertura do mercado de transferências, proveniente do Sporting, foi novamente jogador mais votado pelos adeptos da ‘Premier League’.



O médio de 25 anos fez 20 jogos e marcou 10 golos pelo Manchester United, tendo ajudado os ‘red devils’ a alcançar o terceiro lugar do campeonato e o acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.



O emblema inglês ainda não terminou a época, já que está envolvido na Liga Europa, recebendo na quarta-feira o LASK, na segunda mão dos oitavos de final, depois de ter goleado fora os austríacos por 5-0, no primeiro jogo, em 12 de março.