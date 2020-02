Bruno Fernandes estreia-se a marcar e assiste, Diogo Jota outra vez em grande

No United, Bruno Fernandes, contratado em janeiro ao Sporting, voltou a mostrar que foi um bom negócio para os ‘red devils’ e estreou-se a marcar, num triunfo por 3-0 frente ao Watford, num encontro em que ainda assistiu no terceiro golo.O médio português sofreu falta para grande penalidade, que o próprio converteu, aos 42 minutos, numa fase em que o Watford até tinha perdido duas oportunidades de golo, mas na segunda metade a equipa de Manchester sentenciou o jogo.Martial fez o 2-0, aos 58 minutos, e Greenwood, a passe de Bruno Fernandes, o 3-0, aos 75, segurando um triunfo que ‘empurrou’ o Manchester United para o quinto lugar, por troca com o Tottenham, de José Mourinho, que no sábado perdeu na visita ao Chelsea (2-1).Os ‘red devils’ são agora quintos, com 41 pontos, a três do Chelsea, que é quarto e ocupa a última vaga de acesso à Liga dos campeões, atrás de Leicester (50), Manchester City (57) e Liverpool (76).Também o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, venceu em casa por 3-0 o Norwich, 20.º e último classificado, num jogo em que Diogo Jota se voltou a destacar, bisou depois de na quinta-feira ter marcado um ‘hat trick' na Liga Europa ao Espanyol (4-0).(Foto: Tim Keeton - EPA)Com Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho também a titulares, e Pedro Neto e Rúben Vinagre a entrarem na segunda parte, Diogo Jota marcou aos 19 e 30 minutos, e o mexicano Raúl Jiménez fez o terceiro golo, aos 50, em recarga a um remate ao poste do avançado português.A vitória deixa os ‘wolves’ no oitavo lugar, com 39 pontos, embora Arsenal (34) e Everton (36) se possam aproximar, com as duas equipas a defrontarem-se ainda hoje, igualmente em jogo da 27.ª ronda, que encerra apenas na segunda-feira, com a receção do Liverpool ao West Ham.