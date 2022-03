Bruno Gama impõe primeira derrota ao Olympiacos e a Pedro Martins na Grécia

Um golo do avançado português Bruno Gama impôs hoje a primeira derrota no campeonato grego de futebol ao Olympiacos, batido por 2-1 pelo Aris Salónica, mas a equipa treinada por Pedro Martins mantém a liderança destacada da prova.