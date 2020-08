Bruno Gama renova duas épocas pelo Aris Salónica até 2022

"Para os próximos dois anos, o que desejo do fundo do meu coração é alcançar algo realmente grande com o Aris. Quero muito isso e acredito que chegou a hora de termos sucesso", disse o atleta, citado pelo site dos helénicos.



O avançado de 32 anos revelou-se "muito feliz" pelo prolongamento do vínculo com o emblema que representa há dois anos, e pelo qual marcou 15 golos em 54 jogos.



"Pessoalmente, prometo trabalhar ainda mais e em conjunto com toda a equipe para trazer mais sucesso ao Aris", acrescentou.



Esta temporada, Bruno Gama ajudou o Aris Salónica a atingir o quinto lugar, repetindo a posição do ano anterior no campeonato e que lhe valeu a qualificação para a Liga Europa.



"Nestes dois anos, a equipa cresceu e conquistou coisas importantes", considerou.



O Aris Salónica tem no seu currículo três títulos de campeão, nos distantes anos de 1928, 1932 e 1946.