Bruno Henrique renova com Flamengo e Pablo Marí sai para o Arsenal

"Renovou! O atacante Bruno Henrique assinou esta semana o seu novo contrato com o Flamengo, válido agora até dezembro de 2023", informou o campeão brasileiro na sua página oficial na Internet.



O jogador chegou ao clube na última época, proveniente do Santos, e com Jorge Jesus teve a sua melhor época de sempre, com 62 jogos disputados e 35 golos marcados, a conquista do campeonato e da Taça dos Libertadores.



"Estou muito feliz de ter acertado a minha permanência no Flamengo até 2023. É com muito orgulho que continuarei vestindo essa camisa em busca de novas conquistas", disse o avançado, de 29 anos.



Já hoje, o Flamengo anunciou a contratação do central Léo Pereira e, num vídeo na sua página, a saída de Pablo Mari, que foi anunciado como reforço do Arsenal, num empréstimo até final da época.



Os ingleses explicam que o central espanhol, de 26 anos, chega por empréstimo até final da temporada, mas que o Arsenal tem "opção de compra".



O defesa tinha chegado ao Flamengo já em julho, após a chegada de Jorge Jesus e fez dupla no centro da defesa com Rodrigo Caio. O jogador chegou a ter vínculo ao Manchester City, mas não jogou pelos 'citizens', que o emprestaram sucessivamente a Girona, NAC Breda e Deportivo.