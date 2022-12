Bruno Labbadia regressa ao Estugarda nove anos depois

A contratação de Labbadia, de 56 anos, foi justificada pelo novo diretor desportivo, Fabian Wohlgemuth, com a necessidade de dar "experiência e estabilidade" ao Estugarda, que soma 14 pontos em 15 jornadas na Bundesliga.



O contrato com o treinador é válido até junho de 2025, especificou o clube, que volta a contar com Labbadia, depois de uma primeira experiência bem sucedida entre 2010 e 2013.



Labbadia, que estava sem clube desde que foi despedido do Hertha Berlim, em janeiro de 2021, sucede a Michael Wimmer, treinador interino que assumiu o cargo desde que o norte-americano Pellegrino Matarazzo foi despedido em outubro.



Na sua primeira passagem, Labbadia alcançou um sexto lugar e chegou a uma final da Taça da Alemanha, tendo também conseguido classificar a equipa para a Liga Europa por duas vezes, feitos que não mais foram repetidos desde a sua saída.



Com esta aposta, o Estugarda procura evitar aquela que seria a sua terceira despromoção da Bundesliga desde 2016.