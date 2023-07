Bruno Lage é o novo treinador do Botafogo

Saiba mais em nosso site: https://t.co/oljOkPPMfv — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 8, 2023

Bruno Lage, de 47 anos, estava sem clube desde que deixou o comando dos ingleses do Wolverhampton, em outubro do ano passado, depois de ter liderado os ‘wolves’ durante pouco mais de uma época.O técnico luso, campeão nacional pelo Benfica em 2018/19, vai substituir no cargo Luís Castro, que recentemente deixou o emblema brasileiro para assumir o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.O Botafogo lidera isolado o campeonato brasileiro, com 33 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Grêmio, sendo que na última partida, diante do Vasco da Gama, foi orientado pelo interino Cláudio Caçapa, face à saída de Luís Castro.Os treinadores adjuntos Alexandre Silva, Carlos Cachada e Luís Nascimento, bem como os analistas Jhony Conceição e Diogo Camacho, vão compor a equipa técnica do ‘fogão’, depois de todos terem trabalhado com Lage nos ‘wolves’.O campeonato brasileiro, além de Bruno Lage, conta com os treinadores lusos Abel Ferreira (Palmeiras), Pedro Caixinha (Bragantino), Pepa (Cruzeiro), António Oliveira (Cuiabá), Renato Paiva (Bahia) e Armando Evangelista (Goiás).Bruno Lage teve no Benfica a sua primeira experiência como treinador principal no primeiro escalão, levando as 'águias' à conquista da I Liga portuguesa em 2018/19 e da Supertaça Cândido de Oliveira em 2019, acabando por sair do clube lisboeta na fase final da época 2019/20.Antes de assumir o leme do plantel principal do Benfica, o técnico luso orientou a equipa B dos ‘encarnados’ e foi treinador-adjunto de Carlos Carvalhal nos ingleses do Sheffield United e nos galeses do Swansea, além das experiências nas categorias de formação do Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.