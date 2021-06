Bruno Lage estreia-se pelo Wolverhampton em casa do Leicester

O calendário das 38 jornadas foi hoje divulgado, com a primeira, agendada para 14 de agosto, a contar também com a receção do Manchester United ao Leeds United e a deslocação do Liverpool ao terreno do promovido Norwich.

Brentford e Watford, que também subiram ao escalão maior, recebem na ronda inaugural o Arsenal e o Aston Villa, respetivamente, numa época em que a "Premier League" espera voltar a ter os estádios cheios, depois das limitações impostas pela pandemia da covid-19.