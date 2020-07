Bruno Lage perto dos ingleses do Aston Villa

A formação do Villa confirmou no domingo a permanência na Premier League, após um empate com o West Ham, e deverá avançar para uma fase decisiva de negociações de modo a garantir a contratação do técnico português.



O empresário Jorge Mendes surge no centro da mediação do negócio.



Recorde-se que no acordo de rescisão do contrato do Benfica com Bruno Lage há uma cláusula que prevê o pagamento ao técnico de oito milhões de euros (dois milhões por cada ano de contrato) caso este não consiga colocação. O acordo entre as partes só expirava em 2024.



No acordo de rescisão o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, conseguiu protelar o pagamento da indemnização.



Agora com o caminho aberto para se vincular ao Aston Villa, com Jorge Mendes a conduzir as negociações, o regresso do técnico português ao futebol inglês, onde foi adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea, significará a poupança total da verba referida.