Bruno Pinheiro de saída do Al Sadd

”, indica o Al Sadd, acrescentando, pouco depois, que Wissam Rizk é o novo treinador.Bruno Pinheiro, de 47 anos, deixa o Al Sadd na primeira posição do campeonato, com seis vitórias e um empate em sete jogos, embora o clube esteja menos bem na Liga dos Campeões Asiática, com apenas quatro pontos em quatro jogos.Na carreira, o treinador esteve também à frente dos sub-23 e sub-20 do Qatar, bem como no Estoril Praia, num percurso iniciado ainda na formação do Belenenses.