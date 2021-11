Kevin de Bruyne, médio do Manchester City, foi designado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) o melhor "playmaker" de 2021. O internacional belga venceu com clara vantagem sobre Lionel Messi, recolhendo um total de 160 pontos contra 105 do argentino.Bruno Fernandes, internacional português do Manchester United, surge no terceiro lugar com os mesmos pontos (15) de Thomas Muller, do Bayern. Jorginho (Chelsea) fecha o top-5 com 10 pontos.

Para esta categoria, Sérgio Oliveira surgiu igualmente na lista de 15 candidatos, mas o médio FC Porto não conseguiu terminar entre os cinco primeiros.