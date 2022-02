Bryan Coquard vence segunda etapa da Volta à Provença, Ganna segue líder

Coquard, de 29 anos, impôs-se ao compatriota e campeão do mundo Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl), segundo, e a Ganna no final da tirada de 180,6 quilómetros entre Arles e Manosque, cumprida em 4:19.42.



O ‘sprint’ restrito permitiu a Ganna manter a liderança da geral, dois segundos à frente de Alaphilippe, com o francês Pierre Latour (TotalEnergies) em terceiro, a 14 segundos, antes da última etapa.



O dia ficou ainda marcado pelo abandono, ainda antes da partida, do equatoriano Richard Carapaz (INEOS), um dos principais favoritos à disputa da última etapa, dado que testou positivo à covid-19 e foi isolado.



No domingo, a prova decide-se na terceira e última etapa, que liga Manosque a Montagne de Lure em 166,1 quilómetros, com uma subida de primeira categoria até à meta a ‘tirar teimas’.