Bryan Cristante renova com a Roma até 2024

“Estou encantado por renovar. É o sítio onde quero estar para crescer: gosto do projeto que estamos a desenvolver. Vai dar excelentes resultados”, disse o médio, de 24 anos, citado pela Roma.



O jogador chegou à Roma na última época, proveniente do Atalanta, clube em que esteve duas épocas e meia e quando tinha ainda vínculo ao Benfica, que em 2015/16 já o tinha cedido ao Palermo, e, depois, ao Pescara.



Cristante tem, aliás, no currículo dois títulos na I Liga portuguesa e duas Taças da Liga, nas épocas de 2014/15 e 2015/16.



Em 2019/20, o médio tem como treinador o português Paulo Fonseca, e a equipa segue em quarto lugar na ‘Série A’, desempenho acima do sétimo lugar que tinha no período homólogo da anterior temporada.



Na terça-feira, os romanos anunciaram também a renovação de contrato com o internacional sérvio Aleksandar Kolarov, que, aos 34 anos, assinou por mais uma época, até 2021.