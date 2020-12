Bryan Cristante suspenso um jogo por “blasfémia” após autogolo pela Roma

O médio defensivo da formação comandada pelo técnico português Paulo Fonseca apontou um autogolo aos 24 minutos na visita dos romanos ao terreno do Bolonha, tendo sido captado pelas imagens televisivas a utilizar uma "expressão blasfema identificável e audível", realçou a entidade, sem especificar as palavras em causa.



A Roma, adversária do Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, venceu o encontro com o Bolonha por 5-1, mas Cristante, de 25 anos, vai ficar fora do jogo contra o Torino, na quinta-feira, em Roma, já que os comentários tidos como desrespeitosos a Deus ou ao sagrado são proibidos pelas regras da Liga transalpina.



Bryan Cristante, que passou sem grande sucesso pelo Benfica entre 2014 e 2016, tem sido um dos titulares indiscutíveis da turma orientada por Paulo Fonseca, que segue no sexto lugar da Serie A, com 21 pontos em 11 jornadas disputadas.