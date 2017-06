Bryan Ruiz convocado pela Costa Rica para a Gold Cup

Lusa 16 Jun, 2017, 20:56 | Futebol Internacional

O avançado, de 31 anos, cumpriu 98 jogos pela seleção e apontou 22 golos, preparando-se para participar na quarta edição deste torneio, que disputou em 2005, 2011 e 2015, além do Mundial2014 e da Copa América de 2016.



Entre os convocados estão ainda Joel Campbell, que alinhou nos 'leões' na última época por empréstimo do Arsenal, e David Ramírez, cedido em 2016/17 ao Moreirense pelo Saprissa.



No torneio continental da América do Norte, Central e Caribe, em que participam 12 equipas, a Costa Rica começa a participação frente às Honduras, a 7 de julho, defrontando depois Canadá (11 de julho) e Guiana Francesa (14 de julho).