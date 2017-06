Buffon diz que a próxima época será a última, a menos que vença a `Champions`

Lusa 12 Jun, 2017, 18:22 | Futebol Internacional

"Se vencermos a Liga dos Campeões, continuaria a jogar mais uma época para tentar vencer também o Mundial de Clubes e outros troféus", disse o guardião de 39 anos.



Buffon joga ao mais alto nível há mais de duas décadas: formado no Parma, rumou à Juventus em 2001, conquistando pela 'vecchia signora' oito campeonatos.



Campeão do Mundo pela Itália em 2006, na Alemanha, nunca venceu a Liga dos Campeões de clubes, tendo perdido três finais, a ultima das quais a esta época por 4-1 frente ao Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, que marcou dois golos, Fábio Coentrão e Pepe.



Buffon disse que prometeu ao presidente do clube, Andrea Agnelli, continuar a jogar em caso de êxito na 'Champions'.



O guarda-redes conta 169 internacionalizações pela Itália, cuja baliza espera defender no Mundial2018 caso os transalpinos confirme o apuramento.