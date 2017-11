Lusa 12 Nov, 2017, 16:37 | Futebol Internacional

Buffon pede apoio aos 'tifosi' para o jogo com Suécia



Milão, Itália, 12 nov (Lusa) -- O veterano guarda-redes Gianluigi Buffon pediu hoje apoio aos adeptos italianos para o decisivo encontro de segunda-feira com a Suécia, da segunda mão do 'play-off' europeu de apuramento para o Mundial de futebol de 2018.



"Amanhã (segunda-feira), somos obrigados a um pequeno feito e é preciso que os adeptos nos apoiem", afirmou Buffon, a pouco mais de 24 horas do embate marcado para Milão.



Os suecos chegam a Itália em vantagem, depois de na primeira mão terem triunfado em Solna por 1-0, colocando os transalpinos em risco de falharem o Mundial pela terceira vez e primeira desde 1958, quando os escandinavos foram segundos, em casa.



"A pressão é forte e sabemos o quanto este jogo com a Suécia é importante. Para nós, para o país e para a história desta equipa. Estamos conscientes que temos de reverter este resultado", disse o guarda-redes da Juventus.



De acordo com Buffon, "não será por mensagens, mas por atos" que os jogadores italianos pedirão o apoio aos 'tifosi', aos quais solicitou, porém, que "aceitem pequenos erros", pois é dessa forma que "os jogadores se sentem apoiados".



"Se, pelo contrário, ouvirmos assobios e críticas, isso terá um efeito negativo. Para isso, haverá tempo depois dos 90 minutos e cada um terá a humildade de o aceitar", frisou Buffon.



O encontro entre a Itália e a Suécia, da segunda mão do 'play-off' europeu de apuramento para o Mundial de futebol de 2018, realiza na segunda-feira, pelas 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.