Buffon regressa à Juventus por uma temporada

Após ter saído por uma época para ingressar nos franceses do Paris Saint-Germain, o veterano guardião, de 41 anos, voltou à equipa que representou durante 17 épocas, para ser companheiro dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

"Bem-vindo a casa Gigi. Gianluigi Buffon regressou à Juventus. A história maravilhosa continua", pode ler-se no site oficial da Juventus, que descreve Buffon como "uma lenda e um símbolo do clube".

Buffon é o quarto reforço da `vecchia signora`, que este ano será orientada pelo italiano Maurizio Sarri, depois das chegadas do francês Adrien Rabiot, também do PSG, do galês Aaron Ramsey, proveniente do Arsenal, e do jovem Luca Pellegrini, que atuou no Cagliari na época passada.