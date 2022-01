Burkina Faso nas `meias` da Taça das Nações Africanas

No Estádio Roumdé Adjia, um golo de Dango Ouattara, aos 45+3 minutos, decidiu a eliminatória para o Burkina Faso, perante uma Tunísia que chegou este duelo com o ‘rótulo’ de favorita.



Ouattara, avançado de apenas 19 anos que atua nos franceses do Lorient, acabou expulso na segunda parte, aos 83 minutos, por agressão, mas a formação tunisina foi incapaz de capitalizar a superioridade numérica no relvado.



Depois de 1998, 2013 e 2017, o Burkina Faso volta a estar numas meias-finais de uma CAN e alimenta o sonho do seu primeiro título, estando agora à espera do vencedor do duelo entre Senegal e Guiné-Equatorial, agendado para domingo.



Antes, um ‘bis’ de Ekambi confirmou o favoritismo do anfitrião Camarões no triunfo sobre a Gâmbia (2-0) e colocou a equipa do técnico português António Conceição nas meias-finais da prova.



Em Douala, no primeiro jogo dos quartos de final, os Camarões alcançaram com justiça a sua 10.ª presença nas ‘meias’ da mais importante prova africana de seleções, perante a maior surpresa da atual edição.



150.ª do ranking FIFA (a pior de todas as equipas que iniciaram a prova) e estreante absoluta em fases finais da CAN, a Gâmbia ainda resistiu durante a primeira parte, mas, depois do intervalo, os Camarões acabaram por ultrapassar a barreira defensiva rival.



Foi nesse período que entrou em ‘ação’ Toko Ekambi, avançado do Lyon, que inaugurou o marcador aos 50 minutos e 'bisou' aos 57.



Com a eliminatória praticamente resolvida, e perante a inoperância da Gâmbia, que não contou com Yusupha Njie, avançado do Boavista, devido a castigo, a equipa de ‘Toni’ Conceição ‘poupou’ alguns esforços já a pensar no duelo das ‘meias’, que será frente ao Egito, de Carlos Queiroz, ou Marrocos.