Caála vence Ferrovia no dérbi do Huambo e sobre ao terceiro lugar no `Girabola`

Os ‘caalenses’ saíram vitoriosos do dérbi do planalto central, província do Huambo, com golos de Aison, aos 38 minutos, e de Depó, aos 77 minutos.



Com esta derrota, o Ferrovia, com 15 pontos, perdeu a possibilidade de desalojar o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, da terceira posição da tabela classificativa.



Na província angolana do Uíge, norte do país, o Sagrada Esperança venceu o anfitrião Santa Rita de Cássia por 1-0 e subiu um degrau na tabela.



Celso, no primeiro minuto do jogo, que decorreu no estádio 4 de Janeiro, garantiu o triunfo dos ‘diamantíferos’.



Em Benguela, o Williet empatou a 2-2 diante do Cuando-Cubango. Pelos benguelenses ‘bisou’ Kaporal, aos 50 e 86 minutos, enquanto Cely, aos 25 e 46 minutos, também fez um ‘bis’ para o Cuando-Cubango.



Picas, do Petro de Luanda, e Das Faa, do Interclube, são os melhores marcadores do campeonato, ambos com cinco golos, seguidos por Valente, do Ferrovia do Huambo, e Adó Pena, da Académica do Lobito, com quatro golos cada.



Resultados da 10ª jornada:



- Sábado, 13 fev:



Baixa de Cassange - Bravos do Maquis, 3-3.



Interclube - Desportivo da Huíla, 3-0.



Progresso do Sambizanga - Sporting de Cabinda, 3-0.



- Domingo, 14 fev:



Santa Rita de Cássia - Sagrada Esperança, 0-1.



Williet de Benguela - Cuando-Cubango FC, 2-2.



Recreativo da Caála - Ferrovia do Huambo, 2-0.



Recreativo do Libolo - 1º de Agosto (adiado)



Petro de Luanda - Académica do Lobito (adiado).



Classificação:



1.Petro de Luanda, 19 pontos.



2.Interclube, 16 pontos.



3.Recreativo da Caála, 16.



4.Ferrovia do Huambo, 15.



5.Académica do Lobito, 14.



6.Sagrada Esperança, 13.



7.Bravos do Maquis, 11.



8.Santa Rita de Cássia, 10.



9.Cuando-Cubango FC, 09.



10.Williet de Benguela, 09.



11.Progresso do Sambizanga, 08.



12.Recreativo do Libolo, 07.



13.Baixa de Cassange, 07.



14.1º de Agosto, 06.



15.Desportivo da Huíla, 05.



16.Sporting de Cabinda, 04.