Cabo Verde empata e falha Taça das Nações Africanas

Lusa Comentários 24 Mar, 2019, 18:07 | Futebol Internacional

O apuramento de Cabo Verde para a edição deste ano da CAN, que vai decorrer no Egito, era muito difícil, já que necessitava de vencer o seu encontro de hoje e que a Tanzânia não vencesse o seu compromisso caseiro.

Com o triunfo 3-0 sobre o Uganda, a Tanzânia fechou o grupo no segundo lugar com oito pontos, menos cinco do que os ugandeses, vencedores do grupo, pelo que estas duas seleções asseguraram o apuramento para a fase final.

Cabo Verde terminou o grupo L no quarto e último posto com cinco pontos, menos um do que o Lesoto, terceiro.