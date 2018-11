Cabo Verde perde e está quase fora da CAN2019

Lusa Comentários 17 Nov, 2018, 17:25 | Futebol Internacional

Cabo Verde, treinado pelo português Rui Águas, entrou para a quinta e penúltima jornada do apuramento na terceira posição do grupo L, com quatro pontos, e só a vitória lhe interessava para continuar ainda firme na luta para a classificação.



Depois de um 0-0 na primeira parte e com poucas oportunidades de golo para cada lado, o Uganda marcou o único tento do jogo, aos 78 minutos, por Patrick Henry.



Com este resultado, os ugandeses fizeram a festa do apuramento para a CAN2019, e garantiram desde já o primeiro lugar do grupo, agora com 13 pontos, enquanto Cabo Verde praticamente disse adeus e vai precisar de um ‘milagre’ para se qualificar.



A Tanzânia, no segundo lugar com cinco pontos, joga domingo com o Lesoto (dois pontos) e basta-lha vencer esse jogo para garantir também o apuramento, afastando Cabo Verde da corrida em definitivo.



Para se qualificar, Cabo Verde tem de vencer o Lesoto no seu último jogo em casa e esperar que a Tanzânia não vença nenhum dos dois jogos que lhe restam, com o Lesto no domingo e o Uganda em março do próximo ano.



Os dois primeiros de cada um dos 12 grupos apuram-se para a CAN2019, que será realizada nos Camarões, entre junho e julho de 2019.