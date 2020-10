Cabo Verde perde jogo particular com a Guiné Conacri

Depois de vencerem na quarta-feira Andorra por 2-1, os ‘Tubarões azuis’ não conseguiram somar nova vitória em particular, num jogo em que até estiveram a vencer, graças a um golo de Lisandro Semedo, dos holandeses do Sittard, aos 39 minutos.



Na segunda parte, a Guiné Conacri mudou o rumo do jogo logo no início, ao empatar logo aos 48 minutos, e conseguiu ‘virar’ o resultado aos 68, com Bangoura a fazer o 2-1, numa iniciativa individual.



As duas seleções viram os jogos de qualificação para a CAN (Taça da Nações Africanas) adiados devido à paragem mundial com a pandemia da covid-19, com Cabo Verde integrado no grupo F e a Guiné Conacri no grupo A.



Os cabo-verdianos são terceiros no grupo, com dois pontos, atrás de Camarões e Moçambique, ambos com quatro, enquanto a Guiné Conacri lidera o seu grupo, com os mesmos quatro do Mali, seguidos pela Nambímia, com três, e Chade, sem pontos.