Cabo Verde vence África do Sul e relança corrida ao apuramento

Lusa 01 Set, 2017, 22:13 | Futebol Internacional

Depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas, Cabo Verde estava `obrigado` a ganhar para continuar na luta por um inédito apuramento para a maior prova de seleções a nível mundial.

No Estádio Nacional, na cidade da Praia, Cabo Verde, única seleção lusófona nesta fase de apuramento, até começou a perder, quando aos 13 minutos Takelo Rantie inaugurou o marcador para a África do Sul, que entrou melhor no jogo.

O jogador sul-africano aproveitou uma desatenção da defesa cabo-verdiana, num lance em que o central Vally saiu lesionado, dando o seu lugar a Steven Pereira.

Mas, a partir do golo sofrido, a seleção cabo-verdiana começou a jogar melhor e empatou aos 33 minutos, por intermédio de Nuno Rocha.

Quatro minutos depois, o mesmo jogador voltou a marcar, agora na conversão de uma grande penalidade, consumando a reviravolta no marcador.

Na segunda parte, a África do Sul procurou insistentemente o empate, mesmo tendo jogado muito tempo reduzida a 10 jogadores, após expulsão de Erick Mathoho, aos 67 minutos, na sequência de uma agressão a Ryan Mendes.

Cabo Verde segurou a vitória até ao fim e somou os primeiros três pontos no grupo, ficando a apenas um da África do Sul, a quatro dias de as duas seleções voltarem a defrontar-se, agora em Durban, em jogo da quarta jornada.

O outro jogo do grupo será realizado no sábado, com o Senegal, com três pontos, a receber o Burkina Faso, que tem quatro.

Os jogos de apuramento, em formato de campeonato a duas voltas, decorrem até novembro.

Os primeiros classificados de cada um dos cinco grupos africanos apuram-se diretamente para o Mundial2018, em representação do continente africano.