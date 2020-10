Cádiz continua a surpreender e iguala líder Real Sociedad

O experiente avançado internacional espanhol Álvaro Negredo colocou os andaluzes em vantagem, aos 36 minutos, e pouco depois assistiu Salvi Sánchez para o golo que fixou o resultado, aos 39.



Depois de 14 anos de ausência do escalão principal, o Cádiz está a surpreender no arranque da competição, tendo subido ao segundo lugar, com 14 pontos, os mesmos da Real Sociedad, primeira colocada, que no domingo visita o Celta de Vigo.



Já o Eibar, que contou com os portugueses Kevin Rodrigues e Paulo Oliveira no onze, e com Rafa Soares a entrar no segundo tempo, mantém-se no 11.º posto, com oito pontos.