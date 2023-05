Cádiz vence Valladolid e dá passo rumo à manutenção

A figura da partida foi o avançado Théo Bongonda, autor dos dois golos do Cádiz, o primeiro aos 70 minutos e o segundo seis minutos volvidos.



De notar que a equipa da casa desperdiçou uma grande penalidade aos 36 minutos, pelo médio Rubén Alcaraz, e que o Valladolid ficou reduzido a 10 unidades a partir dos 80, por expulsão do camaronês Martin Hongla.



Esta vitória do Cádiz permitiu à equipa subir ao 14.º lugar, com 38 pontos, enquanto o Valladolid se manteve no 17.º, com 35, mas arrisca cair para a zona de despromoção caso o Getafe vença no sábado na receção ao último classificado, o Elche.



A quatro jornadas do fim, o campeonato é liderado pelo FC Barcelona, já consagrado campeão, com 85 pontos, seguido do Real Madrid, com 71.