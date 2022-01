Cagliari vence Bolonha e fica mais próximo de sair da zona de despromoção

A equipa visitante adiantou-se no marcador aos 54 minutos, pelo médio Riccardo Orsolini, mas o Cagliari deu a volta ao resultado na fase final da partida, com golos do avançado Leonardo Pavoletti e do médio uruguaio Gaston Pereiro, que tinha sido lançado em campo aos 63 minutos, a render o médio Alessandro Deiola.





Com os três pontos somados, o Cagliari ficou mais próximo de sair da zona de despromoção, seguindo em 18.º lugar, com 16 pontos (21 jogos), a um ponto do Veneza, 17º, com 17 (20 jogos), enquanto o Bolonha é 10º, com 28 (20).





O Inter lidera a Seria A com 49 pontos (20 jogos), seguido do AC Milan, com 48 (21), do Nápoles, com 43 (21), da Atalanta, com 41 (20) e da Juventus, com 38 (21).