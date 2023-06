Cagliari vence em Bari e regressa à Liga italiana um ano depois de ter descido

O golo decisivo surgiu já em período de compensações, aos 90+4 minutos, e foi de autoria de um suplente que tinha saído do ‘banco’ cinco minutos antes, aos 89, o avançado Leonardo Pavoletti, que rendeu Ziton Luvumbo, avançado angolano.



No jogo da primeira mão, disputado na Sardenha, na quinta-feira, tinha-se registado um empate a um golo, pelo que a vitória de hoje valeu ao Cagliari a subida ao escalão principal do futebol italiano, juntando-se aos dois primeiros classificados da Serie B, Frosinone e Génova, respetivamente, que acederam diretamente.



Para este êxito do Cagliari foi fundamental a influência do veterano técnico Claudio Ranieri, de 71 anos, que em 2015/16 levou o Leicester a um inédito título de campeão em Inglaterra, e que pegou na equipa no final de dezembro de 2022, no 14.º lugar, tendo conseguido galgar várias posições até ao final das 38 jornadas, terminando o campeonato em quinto, posição de ‘play-off’ de subida.



No entanto, para chegar à final do 'play-off', teve de disputar duas eliminatórias referentes aos quartos de final e às meias-finais, nas quais eliminou o Veneza e o Parma.