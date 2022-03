Camarães vencem na Argélia no prolongamento e estão no Mundial de 2022

Depois da derrota caseira por 1-0, culpa de um tento do `leão` Islam Slimani, os camaroneses venceram fora com golos de Choupo-Moting, aos 22 minutos, e Toko Ekambi, aos 120+4, contra um de Ahmed Touba, aos 118.

A equipa camaronesa está na fase final pela oitava vez, tendo como melhor registo o sétimo lugar, com presença nos quartos de final, na edição de 1990.

Antes dos Camarões, já se tinham qualificado, via terceira fase da zona asiática, Gana, Senegal, Tunísia e Marrocos, ao afastarem Nigéria, Egito, Mali e República Democrática do Congo, respetivamente.

Na fase final, já estão 27 seleções, as cinco africanas, uma da CONCACAF (Canadá), quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai), 12 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Polónia, Portugal, Sérvia e Suíça) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).

O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.