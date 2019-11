Camarões, de António Conceição, vencem Ruanda e lideram Grupo F do CAN2021

A seleção dos Camarões, treinada pelo português António Conceição, venceu hoje o Ruanda, em Kigali, por 1-0, e assumiu, provisoriamente, a liderança do Grupo F da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas de futebol.