Camarões para campeonatos por falta de dinheiro

Os diretores da competição concluíram que seria "impossível organizar os campeonatos nacionais por falta de meios financeiros", segundo informação divulgada pelo presidente da Liga camaronesa, Pierre Semengue, à agência noticiosa AFP, após uma reunião realizada na quinta-feira, que contou com a presença do presidente do sindicato dos clubes de elite do país.



Semengue deu conta da decisão de adiar a 30.ª jornada da I Liga e a 25.ª da II, inicialmente marcadas para 8 e 10 de julho, respetivamente, sem especificar as datas de regresso da competição.



A organização da Liga reclama falta de recursos financeiros e materiais para as atividades futebolísticas, principalmente, ao Estado do país.





Os Camarões vão organizar a CAN2019, a maior competição de nações do continente, embora o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad, tenha reconhecido que se verificam atrasos nos trabalhos das infraestruturas do país.