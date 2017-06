Camaronês Yaya Toure renova uma época pelo Manchester City

Lusa 02 Jun, 2017, 10:03 | Futebol Internacional

O vínculo do atleta de 34 anos expirava no fim da atual temporada, mas o diretor desportivo do clube, o espanhol Txiki Berigistain, anunciou o prolongamento da ligação.



"É um dos mais experientes e populares jogadores da nossa equipa. Não podíamos estar mais satisfeitos face à sua continuidade", disse o dirigente dos 'cizitens'.



O futuro de Toure no clube esteve em causa no início da época agora finda, quando foi ostracizado por Guardiola, acabado de chegar do Bayern Munique e que se mostrou descontente com os níveis físicos do atleta e com as críticas que lhe foram feitas pelo agente do jogador africano, Dimitri Seluk.



O experiente futebolista foi mesmo retirado da equipa para a fase de grupos Liga dos Campeões, mas reagiu, perdeu seis quilos e em novembro voltou às opções de Guardiola.



Escapou assim à razia no plantel neste final de época, que inclui as saídas de Bacary Sagna, Pablo Zabaleta, Gael Clichy, Jesus Navas e Willy Caballero.



"Disse a mim próprio que o meu percurso no City ainda não estava completo. Quando recebi o telefonema do Txiki e falei com o meu agente, fiquei maravilhado", revelou Toure.



O atleta chegou ao Manchester City em 2010 proveniente do Barcelona e foi fundamental nos títulos de campeão de Inglaterra de 2012 e 2014.



No total, tem 299 jogos pelo clube, tendo marcado 81 golos.