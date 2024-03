Campeã europeia Itália bate Equador em encontro de preparação nos Estados Unidos

Em Harrison, no estado de New Jersy, Lorenzo Pellegrini (03 minutos) e Nicolò Barella (90+4) fizeram os golos da ‘squadra azzurra’, que já tinha derrotado a Venezuela (2-1), outra das seleções participantes na Copa América de 2024, na quinta-feira, na Florida.



A Itália, campeã continental em 1968 e 2020, está integrada no Grupo B da fase final do Europeu, com Espanha, vencedora em 1964, 2008 e 2012, Croácia e Albânia, e tentará revalidar o troféu vencido há quatro anos, entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.



Já o Equador enfrenta México, Venezuela e Jamaica na ‘poule’ B da Copa América, que foi alargada para 16 países e decorre de 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos.



Num dia quase ‘despido’ de jogos de seleções, San Marino empatou em casa com São Cristóvão e Neves (0-0), adversário frente ao qual tinha perdido quatro dias antes (1-3).



Esse resultado prolongou a sequência de 137 encontros sem qualquer triunfo da 210.º e última colocada do ranking da FIFA, mas quebrou um ciclo de 12 derrotas seguidas, que começara a seguir a uma igualdade obtida em Santa Lúcia (1-1), em novembro de 2022.



San Marino, um enclave independente localizado no interior da Itália, começou a disputar jogos internacionais em novembro de 1990 e teve a sua única vitória há praticamente 20 anos, em abril de 2004, quando ganhou em casa ao Liechtenstein (1-0), com um tento do então capitão Andy Selva, na preparação da fase de qualificação rumo ao Mundial2006.